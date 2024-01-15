В Оренбурге определили подрядчика на отлов безнадзорных животных
Власти Оренбурга заключили контракт на отлов безнадзорных животных стоимостью более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на управление ЖКХ.
Подрядчиком выбрана организация «ТехноЭксп». Контракт с ней был заключен 9 января, его стоимость составила 2,507 млн рублей.
«Средства пойдут на отлов и стерилизацию безнадзорных особей. В расчет перечня оплачиваемых услуг входит также содержание — кормление, ветеринарное обслуживание и возврат животного в место отлова», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет РИА «Оренбуржье», действие контракта рассчитано до 29 февраля 2024 года.
23 ноября сообщалось, что стая бродячих собак напала на женщину в Орске Оренбургской области. Женщине удалось спрятаться в машине, после чего стая убежала в другом направлении.