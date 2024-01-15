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В Оренбурге определили подрядчика на отлов безнадзорных животных

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Власти Оренбурга заключили контракт на отлов безнадзорных животных стоимостью более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на управление ЖКХ.

Подрядчиком выбрана организация «ТехноЭксп». Контракт с ней был заключен 9 января, его стоимость составила 2,507 млн рублей.

«Средства пойдут на отлов и стерилизацию безнадзорных особей. В расчет перечня оплачиваемых услуг входит также содержание — кормление, ветеринарное обслуживание и возврат животного в место отлова», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», действие контракта рассчитано до 29 февраля 2024 года.

23 ноября сообщалось, что стая бродячих собак напала на женщину в Орске Оренбургской области. Женщине удалось спрятаться в машине, после чего стая убежала в другом направлении.

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