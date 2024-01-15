Все девять ледовых переправ открыли в Омской области
В Омской области заработали все девять ледовых переправ через реку Иртыш, запланированных к открытию в этом сезоне. Об этом региональное министерство транспорта сообщает 15 января в своем Telegram-канале.
Последней в области заработала переправа «Аксеновская» в Усть-Ишимском районе, о ее открытии в МЧС сообщили 11 января. До этого были допущены к эксплуатации переправы «Никольская», «Изюкская», «Белоярская», «Бородинская», «Большереченская», «Знаменская», «Усть-Шишовская», «Черлакская».
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», грузоподъемность Большереченской и Черлакской переправ составляет 3 т, к движению по остальным допущен транспорт массой до 10 т.
«К середине января все водоемы Омской области покрыты льдом. Открыты все девять запланированных ледовых дорог. В затонах и на «стоячих» водоемах, где зачастую промыслуют рыбаки, лед имеет достаточную толщину и безопасен. На него безопасно выходить, но выезд на лед на автомобиле категорически запрещен вне ледовых переправ», — рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС по региону Семен Турков, его цитату приводит Telegram-канал омского спасательного ведомства.
Грузоподъемность ледовых дорог постепенно планируется увеличивать. Сроки будут зависеть от скорости, с какой ледовое полотно будет набирать толщину.