Капитальный ремонт школы № 63 завершили в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) завершили капитальный ремонт школы № 63. Открытие учреждения состоялось в понедельник, 15 января, сообщает пресс-центр республиканского правительства.

Подрядчик, которым выступила компания «Теплоника», выполнил перепланировку внутреннего пространства здания, отремонтировал лестницы, полы, все помещения, заменил окна, двери и инженерные коммуникации.

Также в рамках капремонта в школе созданы медиацентр, центр робототехники, современный кабинет технологии, информационно-библиотечный центр, психолого-педагогический центр. В кабинетах физики, химии, биологии установлено новое оборудование, пишет ИА «Сусанин».

Как рассказала директор школы Светлана Борисова, здание школы было построено в 1960 году. Во всех процессах капитального ремонта — от обсуждения дизайнерских проектов до подготовки школы к открытию — принимали участие родители учеников.

Школа отремонтирована по федеральной программе модернизации школьных систем образования. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, за всё время ее действия в порядок приведено 31 школьное здание. В 2024 году планируется начать ремонт еще восьми учреждений.