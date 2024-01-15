Новотроицк получит к весне 13 новых трамваев «Львенок»
Город Новотроицк Оренбургской области ожидает к марту поступление 13 новых трамваев «Львенок». Об этом 15 января сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на главу города Дениса Меньшикова.
«Один из трамваев уже в Новотроицке. Следующая партия ожидается в ближайшее время», — цитирует градоначальника информагентство.
По словам Меньшикова, ранее была разработана дорожная карта по модернизации трамвайного парка и обновления транспортной городской инфраструктуры. Помимо закупки новых вагонов она предусматривает ремонт трамвайных путей и контактной сети. Обновление наиболее изношенных участков планируется начать после проведения конкурсных процедур.
26 декабря на отрезке проспекта Мира между Комсомольской площадью и улицей Станиславского в Орске (Оренбургская область) произошло возгорание трамвайной контактной линии. Две машины получили повреждения.