В Совфеде заявили о наращивании Западом числа участников «дискредитации» выборов в РФ

Западные страны наращивают число участников для попытки дискредитации предстоящих выборов президента России, сообщила 15 января комиссия Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета.

«В ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России. Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО», — говорится в Telegram-канале комиссии.

В частности, сенаторы указали на особую активность финансируемого американским правительством «Голоса Америки» (включен в реестр иностранных агентов). По их информации, ресурс продолжает распространять безосновательные нападки на российскую избирательную систему и фактически призывает к попыткам сорвать голосование.

Кроме того, в СФ указали на факты публикации движением «Голос» (включен в реестр иностранных агентов) бездоказательных обвинений в незаконном сборе подписей и принуждении к этому.

В попытках вмешательства в выборы президента РФ 2024 года участвуют и официальные лица, отметили в комиссии. Среди примеров подобного упоминается заявление главы Юридического комитета американского сената Дика Дурбина, который открыто называет экстремистов и совершивших госизмену патриотически настроенными россиянами.

Также комиссия Совфеда зафиксировала привлечение к попыткам дискредитации российского законодательства подконтрольных Западу неправительственных организаций, которые действуют под прикрытием риторики о защите прав человека.

Одной из манипуляций такого рода сенаторы назвали доклад организации Human Rights Watch за 2023 год, в тексте которого содержится критика России за защиту своего суверенитета и противодействие деструктивным проявлениям.

Ранее в этот день комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ сообщила о фиксации попыток иноагентов и представителей иностранных организаций воспрепятствовать подготовке и проведению предстоящих выборов президента России. По ее данным, эти действия заключаются в распространении дезинформации, предоставлении методических и агитационных материалов, подстрекательстве к созданию протестных групп и призывах к незаконным акциям.

До этого, 12 января, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил российским прокурорам принять меры относительно возможных провокаций в ходе выборов президента России. Он отметил, что особое внимание стоит обратить на ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 11 января, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что власти США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в президентские выборы.

В декабре 2023 года глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.