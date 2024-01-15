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Неудавшаяся миссия американского лунного аппарата Peregrine завершится 18 января

Astrobotic: после неудачи с посадкой на Луне Peregrine находится на пути к Земле
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Isaac Watson/Nasa
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Неудавшаяся лунная миссия американской компании Astrobotic Technology, космический аппарат которой не смог приземлиться на Луне из-за утечки топлива, завершится 18 января. Об этом сообщается на сайте компании.

«Космический корабль находится в космосе уже шесть дней и 16 часов, а утечка топлива из Peregrine продолжается, но уже очень медленно. <…> Наша последняя оценка теперь показывает, что космический корабль находится на пути к Земле, где он, скорее всего, сгорит в земной атмосфере», — сказано в заявлении.

Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон, несмотря на неудачу миссии, заявил, что этот полет «многому научил и вселил в него большую уверенность в том, что следующая миссия на Луну приведет к мягкой посадке».

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Ракета-носитель Vulcan Centaur с лунным модулем Peregrine стартовала с космодрома Канаверал во Флориде 8 января. Изначально предполагалось, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны. Однако возникшие в тот же день проблемы с топливной системой аппарата не позволили ему успешно выполнить миссию.

Как указывалось, Peregrine начал терять топливо в критических объемах. В течение последующих нескольких дней специалисты пытались решить данную проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.

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