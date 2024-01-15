Эксперт оценил перспективы разработки механизма страхования средств на ИИС

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ разработать до 1 марта 2024 года механизм страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на сумму до 1,4 млн рублей для одного человека. Изменения должны быть внесены в российское законодательство России. Об этом сообщается на сайте Кремля. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям» 15 января, что такая мера повысит привлекательность ИИС-3.

«Данная мера повысит привлекательность ИИС третьего типа наряду с другими преимуществами нового инструмента, включая возможность наличия счетов более чем у одного брокера — можно иметь до трех ИИС — и досрочного изъятия средств без потери вычетов в особых жизненных ситуациях», — отметил Леснов.

Он уточнил, что, по информации «Финам», механизм страхования распространяется только на ИИС-3.

«Речь идет о страховании на случай банкротства брокера. О принципах страхования пока говорить рано», — добавил эксперт.

Ранее, 25 декабря, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям» выразил мнение, что средства россиян на индивидуальных инвестиционных счетах могут начать страховать от банкротства брокеров уже с июля 2024 года. По его словам, это будет стимулировать россиян инвестировать деньги в долгосрочные проекты.