Реклама
Прямой эфир
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии

Эксперт оценил перспективы разработки механизма страхования средств на ИИС

Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС: Леснов оценил последствия
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ разработать до 1 марта 2024 года механизм страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на сумму до 1,4 млн рублей для одного человека. Изменения должны быть внесены в российское законодательство России. Об этом сообщается на сайте Кремля. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям» 15 января, что такая мера повысит привлекательность ИИС-3.

«Данная мера повысит привлекательность ИИС третьего типа наряду с другими преимуществами нового инструмента, включая возможность наличия счетов более чем у одного брокера — можно иметь до трех ИИС — и досрочного изъятия средств без потери вычетов в особых жизненных ситуациях», — отметил Леснов.

Он уточнил, что, по информации «Финам», механизм страхования распространяется только на ИИС-3.

«Речь идет о страховании на случай банкротства брокера. О принципах страхования пока говорить рано», — добавил эксперт.

Внутренний толк: ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Приведет ли это к снижению доходности и падению спроса на инвестиционные счета

Ранее, 25 декабря, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям» выразил мнение, что средства россиян на индивидуальных инвестиционных счетах могут начать страховать от банкротства брокеров уже с июля 2024 года. По его словам, это будет стимулировать россиян инвестировать деньги в долгосрочные проекты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024