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Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Автомобильный завод «Урал» возобновил работу после планового зимнего корпоративного отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия 15 января.

По словам представителя завода, в праздничные и отпускные дни были проведены ремонт и модернизация оборудования. Зимний корпоративный отпуск был совмещен с новогодними каникулами, сотрудники отдыхали с 30 декабря по 14 января включительно. Отмечается, что ежегодный корпоративный отпуск является очередным и полностью оплачиваемым.

В текущем году у сотрудников «Урала» запланировано еще два корпоративных отпуска (с 28 апреля по 12 мая и 15–29 июля).

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Как уточняет агентство «Автостат», в июле 2023 года завод «Урал» начал строительство нового сборочного корпуса, чей запуск в эксплуатацию намечен на начало 2025 года. Проект позволит создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, в новом сборочном корпусе планируется выпускать 5,5 тыс. автомобилей в год.

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