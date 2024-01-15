На форуме «Малая родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти

На площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве 15 января прошло открытие форума «Малая родина — сила России». В первый день мероприятия собралось 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны.

На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, и поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Кириенко.

В свою очередь, участники форума заявили, что мероприятие стало новым этапом развития местного самоуправления в стране.

«Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работ», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Кроме того, глава города Невинномысска, Герой Российской Федерации Михаил Миненков отметил, что главным на сегодняшний день является готовность к изменениям, сконцентрированность на развитии и прислушивание к народу.

Также участники панельной дискуссии обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд.

«Сегодня в России успешно действует механизм социальных лифтов. Один из ключевых его элементов — образование. Учиться на протяжении всей жизни — требование времени. Для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице в системе госуправления, в Президентской академии создана широкая линейка программ. Особое место в ней занимает «Школа губернаторов», 51 выпускник которой уже стал руководителем регионов, пятеро заняли посты федеральных министров», — уточнил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В течение дня на форуме проходят три панельных дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. В мероприятии задействованы восемь павильонов на ВДНХ. На форуме презентовали четыре масштабных муниципальных проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), а также подведены итоги марафона «Муниципальный диалог-2023». Также представлен портал для муниципального сообщества.

Ранее в этот день политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова, комментируя открытие форума «Малая родина — сила России», заявила «Известиям» о том, что для эффективного функционирования страны важно, чтобы люди на всех уровнях власти слышали друг друга. Она указала на то, что обратная связь от государственных служащих муниципального уровня крайне необходима, потому что это может прямым образом сказываться на повышении качества жизни людей.

Форум «Малая родина — сила России» проходит 15–16 января в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. В программе заявлены панельные дискуссии с участием высших должностных лиц, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и НКО. Форум проводится впервые по поручению президента РФ Владимира Путина.