Ильзат Ахметов назвал переход из «Краснодара» в «Зенит» уникальным шансом

Экс-полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов назвал причинами своего перехода в «Зенита» уникальность данной возможности, связанной с большим вызовом для него. Об этом 15 января он рассказал порталу «Чемпионат».

«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть», — поделился футболист.

Ахметов добавил, что думает о будущем, а кроме того хочет чувствовать себя необходимым, защищенным и уверенным. Спортсмен также отметил важность для себя и доверия со стороны клуба.

Футболист выступал за «Краснодар» с июля 2022 года. За него Ахметов отыграл 61 матч, забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее, 9 января, «Зенит» сообщил о достигнутом соглашении с «Краснодаром» о переходе Ахметова в петербургскую команду. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон. По данным «Краснодара», полузащитник активировал опцию в контракте и расторг соглашение с клубом, который получит финансовую компенсацию.