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Посольство РФ заявило об угрозе депортации из Латвии слабовидящей пенсионерки

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Латвийские власти могут депортировать 72-летнюю россиянку из города Лиепая, которая является инвалидом по зрению с детства. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает посольство России в стране на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Отмечается, что женщина при содействии родственников еще в декабре 2022 года приступила к сбору необходимых документов для продления вида на жительство (ВНЖ). Сначала пенсионерка попыталась получить медицинский отвод от языкового экзамена: для этого ей необходимо было пройти комплексное обследование. Однако из-за очередей к некоторым специалистам процесс получения справки затянулся до ноября 2023 года.

В результате, так и не получив отвод от экзамена, пенсионерке пришлось проходить тестирование на знание латышского языка. Слабовидящей россиянке не удалось набрать необходимое количество баллов по таким частям, как чтение и письмо.

«Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов», — говорится в публикации.

В посольстве также указали, что переживания и стресс, которые были вызваны необходимостью сдачи экзамена и прохождением ряда бюрократических процедур, усугубили проблемы со здоровьем у пожилого человека.

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Латвийские власти начали депортировать проживающих на территории государства россиян. Так, например, 12 января сообщалось, что 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова, проживающего в Латвии, выслали из страны по причине угрозы национальной безопасности. На следующий день он прибыл сначала в Псковскую область, а после — в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой российского пенсионера из страны. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Помимо этого, решение властей Латвии нарушает сразу несколько правовых актов, и более того, этот приговор совершенно бесчеловечен.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

Ранее, 28 декабря, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Зыков отметил, что в большинстве случаев в посольство обращаются люди преклонного возраста, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов для легализации своего пребывания на территории Латвии.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

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