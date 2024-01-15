РФ призвала коллег умершего в украинской тюрьме Гонсало Лиры «возвысить голос»

РФ призывает коллег умершего в украинской тюрьме латиноамериканского журналиста и блогера Гонсало Лиры «возвысить голос» и защищать находящихся в застенках киевского режима, заявила 15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем коллег Г. Лиры возвысить голос и присоединиться к защите тех, кто сегодня находится в застенках киевского режима. Это нужно тем, кто еще жив и кто еще может бороться за правду, и это дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы», — сказала она, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат также обратила внимание на то, что инцидент с Лирой в очередной раз высветил лицо коллективного Запада. По ее словам, он лишь на словах рьяно выступает за свободу слова и журналистики.

О смерти Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», сообщалось 12 января. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

После новости о смерти Лиры сын экс-главы США Дональд Трамп – младший заявил, что смерть американского блогера и журналиста — это убийство и вина за него лежит на Зеленском. Он также осудил вероятное отсутствие реакции на эту трагедию в американских СМИ.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог, и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в Службе безопасности Украины (СБУ), «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.