Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Бурятии

РФ призвала коллег умершего в украинской тюрьме Гонсало Лиры «возвысить голос»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ призывает коллег умершего в украинской тюрьме латиноамериканского журналиста и блогера Гонсало Лиры «возвысить голос» и защищать находящихся в застенках киевского режима, заявила 15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем коллег Г. Лиры возвысить голос и присоединиться к защите тех, кто сегодня находится в застенках киевского режима. Это нужно тем, кто еще жив и кто еще может бороться за правду, и это дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы», — сказала она, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат также обратила внимание на то, что инцидент с Лирой в очередной раз высветил лицо коллективного Запада. По ее словам, он лишь на словах рьяно выступает за свободу слова и журналистики.

«Режим Зеленского убивает гражданских, чтобы создать провокацию»
Американский режиссер и блогер Гонсало Лира — о мифах пропаганды, вооруженных людях в Харькове и вранье без последствий

О смерти Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», сообщалось 12 января. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

После новости о смерти Лиры сын экс-главы США Дональд Трамп – младший заявил, что смерть американского блогера и журналиста — это убийство и вина за него лежит на Зеленском. Он также осудил вероятное отсутствие реакции на эту трагедию в американских СМИ.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог, и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в Службе безопасности Украины (СБУ), «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024