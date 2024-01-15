Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Бурятии

В Астрахани запустят 25 автобусных маршрутов в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани в 2024 году запустят 25 новых автобусных маршрутов. Они соединят различные районы города и пригороды.

Девять маршрутов рассчитаны на автобусы среднего класса. Они будут курсировать по Трусовскому району, улицам Садовских, Плещеева и 11-й Красной Армии, а также в направлении поселка Советского. Об этом пишет «Астрахань 24». На данных маршрутах будут работать 72 транспортных средства.

Два межмуниципальных маршрута соединят Астрахань с населенными пунктами Кирпичный Завод, Яксатово, Осыпной Бугор и Фунтово. На них будут работать 23 автобуса.

Еще 14 маршрутов будут рассчитаны на автобусы малого класса. Они будут обслуживать поселок Свободный, Янго-Аул, поселок Морской, микрорайон 3-й Интернационал, поселок Приволжье и другие территории. На них выйдут 123 автобуса.

В 2023 году новыми автобусами в Астрахани воспользовались 9,5 млн пассажиров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024