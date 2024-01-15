В Астрахани запустят 25 автобусных маршрутов в 2024 году
В Астрахани в 2024 году запустят 25 новых автобусных маршрутов. Они соединят различные районы города и пригороды.
Девять маршрутов рассчитаны на автобусы среднего класса. Они будут курсировать по Трусовскому району, улицам Садовских, Плещеева и 11-й Красной Армии, а также в направлении поселка Советского. Об этом пишет «Астрахань 24». На данных маршрутах будут работать 72 транспортных средства.
Два межмуниципальных маршрута соединят Астрахань с населенными пунктами Кирпичный Завод, Яксатово, Осыпной Бугор и Фунтово. На них будут работать 23 автобуса.
Еще 14 маршрутов будут рассчитаны на автобусы малого класса. Они будут обслуживать поселок Свободный, Янго-Аул, поселок Морской, микрорайон 3-й Интернационал, поселок Приволжье и другие территории. На них выйдут 123 автобуса.
В 2023 году новыми автобусами в Астрахани воспользовались 9,5 млн пассажиров.