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Адвокат Блиновской объяснила рост долгов по налогам блогера

Адвокат Блиновской Сальникова: причиной роста долгов по налогам могут быть пени
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Причиной роста долгов по налогам со стороны блогера Елены Блиновской могут быть пени. Об этом 15 января заявила ее адвокат Наталия Сальникова в беседе с «Известиями».

Из базы Федеральной налоговой службы (ФНС) следует, что долг блогера вырос на 9 млн рублей — с 1,409 млрд на конец декабря до 1,418 млрд рублей на сейчас.

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Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Пресненский суд Москвы заключил ее под домашний арест. Позже, в конце октября, арест был продлен до 26 января 2024 года. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов и 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля.

Также в том месяце стало известно о подаче ходатайства Блиновской против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.

Следующее заседание суда было назначено на 6 февраля 2024 года.

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