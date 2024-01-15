На Украине задумались о ликвидации части вузов из-за падения числа абитуриентов

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность ликвидировать часть вузов из-за двукратного уменьшения числа выпускников школ. Об этом сообщил замглавы ведомства Михаил Винницкий, его слова 15 января приводит украинское издание «Цензор».

По его словам, украинское минобразование уже разработало законопроект о «предпосылках модернизации сети учреждений высшего», который в том числе подразумевает уменьшении количества университетов. Винницкий также отметил что в этом году в Украине было около 360 тыс. выпускников школ, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тыс.

«Дальнейшие прогнозы также неутешительны <...> К 2033 году у нас будет примерно 300 тыс. выпускников», — добавил замглавы украинского минобразования.

Он отметил, что на текущий момент на Украине кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 основанных и финансируемых из местных бюджетов, также действует около 170 государственных университетов, не считая филиалов. В результате реформы всего должно остаться около 100 вузов, уточнил Винницкий.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что студенты Национального авиационного университета в Киеве митинговали возле здания ректората с требованием перевести их на дистанционное обучение из-за неотапливаемых аудиторий вуза. Утверждалось, что в здании одного из корпусов вуза температура опустилась до 1 градуса.