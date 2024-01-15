В Израиле скончалась одна из пострадавших в предполагаемом теракте
В израильском городе Раанана скончалась пожилая женщина, которая пострадала в результате предполагаемого теракта с наездом автомобиля на группу людей. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей медицинской службы.
По их информации, пострадавшая возрастом около 70 лет была доставлена в госпиталь с тяжелыми ранами, однако врачи спасти ее не смогли.
Согласно данным газеты, среди раненых после нападений несколько находятся в тяжелом состоянии.
О том, что в различных частях Раананы автомобиль протаранил людей и в то же время произошел ряд нападений с ножом, стало известно ранее в этот день. Водитель машины вскоре был нейтрализован сотрудниками полиции.
По данным портала Ynet, в результате обоих инцидентов не менее 19 человек получили ранения, однако точные сведения о количестве пострадавших разнятся.
Пресс-служба израильской полиции назвала случившееся «необычным» в связи с тем, что инциденты произошли одновременно в нескольких местах города. Информация о причинах произошедшего пока уточняется.