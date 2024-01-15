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Митингующие фермеры в ФРГ освистали обратившегося к ним главу минфина

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Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Протестующие у Бранденбургских ворот немецкие фермеры освистали обратившегося к ним с речью министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Прямую трансляцию с места события 15 января ведет немецкий журнал Spiegel.

Как только Линднер подошел к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В ситуацию был вынужден вмешаться президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призывал вести себя тише.

Однако фермеры, несмотря на попытки Линднера успокоить их фразами: «я вас слышу», «я понимаю ваш протест» и «это законный и мирный протест», неоднократно перебивали политика и продолжали свистеть.

Как только министр упомянул конфликт на Украине, толпа начала шуметь еще громче, в связи с чем политик был вынужден повторить свою речь дважды. В обращении он выразил большое сочувствие фермерам, при этом отметил, что сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет, добавляет Berliner Zeitung.

Согласно данным полиции, на демонстрацию фермеров и перевозчиков в центре Берлина собралось 8,5 тыс. участников, а также присутствовало более 6 тыс. единиц техники. Митинг уже закончился.

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Забастовка фермеров у Бранденбургских ворот началась ранее в этот день. Движение демонстрантов и техники стартовало с пяти точек на границе с Бранденбургом. Протестующие фермеры обеспокоены отменой субсидий, многие из них также призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства», сообщил корреспондент Berliner Zeitung Франц Бекки с места событий.

Кроме того, участники митинга принесли на акцию протеста манекены с прикрепленными фотографиями канцлера ФРГ Олафа Шольца и других членов правительства, среди которых были вице-канцлер Германии, министр экономики и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек и глава МИД страны Анналена Бербок.

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек. Канцлер Шольц, в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января, выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

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