Москвич под давлением мошенников продал две квартиры на 40 млн рублей

Мошенники вынудили продать москвича две квартиры, а затем прислали ему букет из искусственных цветов, обвязанный черной лентой, с запиской с угрозами в адрес него и его семьи. Об этом 15 января сообщил источник «Известий».

Как отметил мужчина, в середине октября 2023 года ему позвонил неизвестный, представившийся следователем. Тот сообщил, что в разработке находится уголовное дело в отношении мошенницы, которая может украсть деньги с его банковского счета.

Затем жертве позвонил якобы представитель банка, который рассказал, что нужно предпринять для сохранения денег. Москвич подписал расписку о неразглашении сведений, поэтому в полицию не обращался. В ноябре следователь снова позвонил, сообщив, что вероятна мошенническая схема с квартирой его жены, в связи с чем москвич убедил ее продать квартиру.

Злоумышленник, представившийся следователем, сообщил, что с ним свяжется риелтор для помощи в продаже. Позднее на адрес места жительства пришла риелтор-мошенница с помощником. Они сообщили, что цена продажи квартиры будет составлять 23 млн рублей с учетом услуг, и договорились, что вскоре придут с покупателем.

Сделка по продаже квартиры была оформлена, 22 млн рублей были переведены на счет.

В конце ноября ему позвонил неизвестный, который сообщил, что поскольку он продал квартиру, которую хотел купить, он должен заплатить ему. Испугавшись, москвич позвонил «следователю», сообщив о подозрительном звонке, на что тот ответил, что это пособник мошенницы, и предложил продать вторую квартиру — при передаче денежных средств он будет задержан, а сделка аннулируется.

После просмотра квартиры предполагаемым покупателем в конце декабря был подписан договор купли-продажи квартиры, документы были направлены в Росреестр для проверки, ответа до настоящего времени не получено и денежные средства также не получены. По словам мужчины, общий ущерб превысил 40 млн рублей.

Ранее, 29 декабря, летчик-космонавт Михаил Тюрин стал жертвой мошенников. В середине декабря ему поступили звонки и сообщения от неизвестного мужчины, который вынудил его несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на чужой. Также Тюрин взял два кредита, чтобы перевести полученные деньги мошеннику. Общий ущерб составил 10,173 млн рублей.