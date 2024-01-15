Автомобиль загорелся на парковке в Москве

На парковочном пространстве в Москве загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что возгорание произошло в районе улицы Островитянова, 21. На месте работают оперативные службы города, движение в районе происшествия временно перекрыли.

Обстоятельства произошедшего выясняются, информация о пострадавших уточняется.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси. На видео дептранса показано, что горящий автомобиль по инерции проехал еще несколько метров и остановился. Водитель такси выбрался из транспортного средства прямо на ходу. Затем пострадавший мужчина попросил помощи у проезжающих мимо граждан.