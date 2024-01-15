Новые посты мониторинга воздуха появились в Тульской области

Два новых передвижных пункта экологического мониторинга установили на территории Тульской области с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Оборудование позволяет проводить замеры более 40 загрязняющих веществ в разных точках области. Так, в минувшем году с использованием передвижной лаборатории провели и исследовали более 700 проб атмосферного воздуха.

Также в конце 2023 года в Алексине установили стационарный пункт мониторинга воздуха. К настоящему моменту в регионе действуют девять подобных постов, пишет ТСН24.

По итогам национального экологического рейтинга российских регионов по итогам осени 2023 года Тульская область заняла 68-е место. Исследование провела общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Ранее «Известия» писали, что штрафы для промышленных предприятий за загрязнение воздуха вырастут в десятки раз. Если сейчас они не превышают 250 тыс. рублей, то вскоре минимальный составит 1 млн, а максимальный — 5% от годовой выручки.