В Wildberries анонсировали получение продавцами первых компенсаций после пожара

Продавцы, чьи товары пострадали после пожара на складе Wildberries в Шушарах, начнут получать компенсации уже 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации», — сказали там.

Отмечается, что информация о страховании имущества маркетплейса в рамках действующий договорных отношений разглашаться не может. В пресс-службе компании добавили, что вопрос страхования никак не влияет на ее обязательства перед партнерами.

13 января на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены. В результате пострадали два человека.

Тушение пожара заняло более суток. Так, по состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах. Кроме того, компания долгое время не могла связаться с работавшими на складе сотрудниками. По последним данным, в настоящий момент устанавливают связь с 12 из них.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. При этом сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.