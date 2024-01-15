«КамАЗ» с кукурузой перевернулся в центре Пятигорска
Грузовик, перевозивший зерно кукурузы, опрокинулся на пересечении проспекта Калинина и улицы 9-я Линия в Пятигорске. Об этом в понедельник, 15 января, сообщается в социальных сетях Госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, водитель «КамАЗа» во время поворота не справился с управлением транспортного средства. Груз высыпался на проезжую часть и находившиеся рядом три автомобиля. Из-за этого затруднено движение, пишет ИА StavropolMedia.
Ранее автоэксперт назвал основные правила вождения в снег. Он порекомендовал не превышать допустимую скорость, держать максимально возможную дистанцию от других автомобилей, сократить количество перестроений и не отвлекаться на мобильные устройства.