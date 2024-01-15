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В Совфеде отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

Сенатор Климов: учения НАТО являются дополнительным фактором угрозы безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Учения НАТО в настоящее время являются дополнительным фактором угрозы как минимум общеевропейской безопасности. Такое мнение заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал в понедельник, 15 января, комментируя размещение 20 тыс. британских солдат в странах Восточной Европы.

«Все эти передвижения большого количества военнослужащих и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, совершенно точно ухудшают международную ситуацию и никоим образом не способствуют безопасности», — заявил Климов в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день минобороны Великобритании опубликовало заявление, в котором говорится, что более 20 тыс. военнослужащих королевства примут участие в военных учениях Североатлантического альянса Steadfast Defender 24 по сдерживанию России, передает ИА «Регнум».

По оценкам британского военного ведомства, Steadfast Defender 24 станут одними из самых масштабных со времени окончания Холодной войны, пишет «Ридус».

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Накануне Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню, передает RT.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики, утверждается в материале. В результате в 2025 году в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса, в том числе 30 тыс. военных бундесвера, передает НСН. При этом об итогах возможного противостояния не говорится.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к «уткам» данный план.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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