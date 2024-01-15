Неизвестные уничтожили памятник в музее на месте концлагеря Плашув в Польше
Неизвестные разрушили надгробную плиту в честь деятельницы еврейского образования Сары Шенирер на территории ликвидированного нацистского концентрационного лагеря Плашув в южном пригороде Кракова. Об этом 15 января сообщил телеканал Telewizja Krakow.
На опубликованных каналом кадрах видно, что плита вместе со столбами ограды была вырвана из земли. Сотрудница музея на месте концлагеря Эва Пясецка отметила, что неизвестные, предположительно, использовали спецтехнику, так как сделать это вручную было бы тяжело.
Музей также обратился к возможным свидетелям инцидента с просьбой предоставить какую-либо информацию о происшествии.
Сара Шенирер родилась в 1883 году, была деятелем еврейского образования в Польской республике. В 1917-м она открыла первую в Восточной Европе ортодоксальную школу для девочек. В 1935 году Шенирер была захоронена на еврейском кладбище в Подгуже, однако захоронение было разрушено в ходе Второй мировой войны, когда на территории кладбища разместили нацистский концентрационный лагерь Плашув.
Ранее, 18 августа 2023 года, сообщалось, что неизвестные лица совершили нападение на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии. Несколько десятков молодых людей в масках сначала забросали территорию городка петардами. После этого вандалы разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. Полиции Болгарии удалось задержать четырех человек.