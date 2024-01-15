Авиадебошира сняли с рейса Красноярск - Москва
Дебошира задержали в международном аэропорту Красноярск. Мужчина нарушал общественный порядок во время посадки в самолет, сообщает в понедельник, 15 января, пресс-служба транспортной полиции Сибири.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое готовилось вылетать из Красноярска в Москву. 48-летний житель Тольятти занял чужое место и отказался пересаживаться. Мужчина вел себя неадекватно, грубо и нецензурно выражался, размахивал руками.
В результате авиакомпания отказала пассажиру в перевозке, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Транспортные полицейские доставили авиадебошира в дежурную часть и составили административный протокол за мелкое хулиганство.
Ранее «Известия» писали, что в России предложили создать единый черный список пассажиров, которых не будут пускать на борт самолета в течение трех лет. Туда могут включить авиадебоширов, хулиганов и людей, закуривших на борту.