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Китаист оценил возможные последствия разрыва Науру дипотношений с Тайванем

Китаист Котков: Тайваню не грозит дипломатическая изоляция
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Разрыв дипломатических отношений островного государства Науру с Тайванем не повлечет никаких последствий и касается истории взаимоотношения только двух республик. Как отметил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» 15 января, Тайваню не грозит дипломатическая изоляция.

«За таким решением стоят финансы. Это означает только одно, что Тайвань не готов больше давать деньги на содержание острова. Не исключено, что Китай предложил Науру какие-то инвестиции, естественно, взамен Науру сразу признала КНР», — сказал он.

Он объяснил, что Науру является небольшим коралловым островом, находящимся в экваториальной части Тихого океана. В 1970-е годы по доходам на душу населения республика имела едва ли не самый высокий уровень жизни, поскольку Науру весьма успешно экспортировала фосфориты (минералы, использующиеся при производстве удобрений, моющих средств и фильтров для воды. — Ред.). Позднее количество фосфоритов, имеющихся на острове, начало уменьшаться — вместе с тем и закончилось экономическое благополучие Науру. Тогда государство стало «торговать» дипломатическим признанием в обмен на инвестиции, чтобы поднять свою экономику, отметил китаист.

Эксперт подчеркнул, что разрыв дипотношений никак не повлияет на внешнеполитический курс тайваньского вопроса и риска эскалации здесь нет.

«Это никак не повлияет на внешнеполитический курс тайваньского вопроса. Вот если, к примеру, Ватикан разорвет дипотношения, тогда это будет серьезно, так как за ним последуют и остальные страны. Сейчас дипломатическая изоляция Тайваню особо не вредит», — резюмировал Котков.

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Ранее в понедельник британское издание The Independent со ссылкой на заявление правительства сообщило, что власти Науру разрывают дипотношения с Тайванем и признают политику «одного Китая». Науру — вторая страна, которая разорвала связи с самоуправляемым островом. Весной 2023 года об аналогичных мерах заявлял Гондурас.

13 января на Тайване прошли выборы. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость острова от Китая и сближение с США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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