Неизвестный начал отстреливать собак в поселке в Забайкалье
Неизвестный мужчина отстреливает бродячих и домашних собак в поселке городского типа Жирекен в Забайкальском крае. Зафиксировано уже два случая, сообщается в Telegram-канале «Чита, Забайкалье. 75 регион — новости».
«Да что это такое? Нам теперь после 8, что, совсем не выйти? На 20 остановке застрелили собаку, а в следующий раз он проверит своё дуло на человеке?» — написала местная жительница, ее цитату приводит ИА ChitaMedia.
По информации еще одной женщины, на ПНС выстрелили в собаку на цепи, которая не бегала по населенному пункту.
Информации о собаке, раненной возле остановки, поступила в полицию, сообщили в управлении МВД по Забайкалью. Участковый начал проверку.
В конце декабря «Известия» писали, что регионы начали вводить эвтаназию бездомных собак. Такие меры объяснили безопасностью граждан и экономией бюджета.