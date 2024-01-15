Жилые дома в Калужской области капитально отремонтируют за 1,5 млрд рублей
В 2024 году Калужская область потратит 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов. Работы выполнят в 187 многоквартирных зданиях.
По словам и.о. директора регионального Фонда капремонта Владимира Федотова, общая площадь домов составляет 450 тыс. кв. м. Ремонт крыш выполнят в 116 зданиях. Еще в 20 домах обновят фасады, в 42 домах — инженерные системы. Об этом пишет газета «Весть».
До 2025 года планируется обновление 116 лифтов в 41 жилом доме. 46 лифтов планируют заменить в 2024 году.
В программу капремонта, которая рассчитана до 2055 года, включены 7,9 тыс. жилых домов.
В Республике Коми в 2024 году капитально отремонтируют больше 300 домов. Контракты с подрядчиками будут заключены к 1 марта.