Пояс с ним

Артур Бетербиев остается чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO после поединка с Каллумом Смитом. Британец, так много говоривший о своем классе и мастерстве до боя, дважды побывал в нокдауне и получил в Канаде только веселые приключения. Но не титулы. А Бетербиев в очередной раз заставил восхищаться своей природной силой и здоровьем. Артур, кажется, даже не заметил сопротивления британца. Это настоящий феномен современного бокса, который давно заслужил бой за абсолютное чемпионство мира.

Я уже говорил неоднократно и повторюсь еще раз — Артур Бетербиев обладает таким здоровьем, которое не нарабатывается ни в одном зале мира. Да, так сложилось, что Бетербиев — один из самых трудолюбивых спортсменов в современном боксе. Артур самокритичен, дисциплинирован и невероятно предан своему делу. Но природа умножила всю его работу в несколько раз.

Здоровье гор, которым обладает Бетербиев, — его главное оружие в 38 лет. Это солидный возраст даже для современного бокса. Но разве можно сказать, что Артур стареет или с годами становится хуже?

Родина Бетербиева, природа сделали из него феномен мирового бокса. И Каллум Смит совсем не виноват в своем поражении. Не виноват в том, что слишком много говорил перед этим поединком. Просто британец даже не знал, с какой силой ему на самом деле придется столкнуться. У многих могло сложиться впечатление, что Каллум Смит имел хоть какие-то шансы против Артура Бетербиева. Особенно в начале поединка, когда британец активно защищался и пытался нанести россиянину урон.

Но всё это было иллюзией, в которую поверил сам Смит. А еще — особенность Бетербиева, который редко начинает свои поединки с бомбардировок соперника. Артур боксировал, давал все возможности Смиту делать то же самое. Только тот этими возможностями пользовался крайне редко.

Единственное, чего не дал Бетербиев Каллуму, — времени, чтобы бесконечно разбазаривать свои шансы. Уже в четвертом раунде тоннаж ударов Бетербиева стал сказываться на британце. Каллум потух на глазах, когда понял, с чем на самом деле ему пришлось столкнуться.

Смит за всю карьеру ни разу не падал. Даже от Сауля Альвареса. Но Смит ни разу за всю карьеру не сталкивался с таким ударом, которым обладает Артур Бетербиев. Каллум обманывал сам себя, когда говорил про свою победу и чемпионские титулы. А в поединке он столкнулся с истиной. Столкнулся с тем, что не может выдержать тоннаж ударов Бетербиева. Проблемы у Смита накапливались от раунда к раунду. И уже после экватора поединка стало ясно, что Каллум больше не хочет победить. Он банально хочет домой.

Разумеется, после победы Бетербиева Артуру стали задавать вопросы про его возможный бой с Дмитрием Биволом. И если еще два года назад этот бой казался нереальным, то теперь он не просто вероятен, а уже неизбежен.

Бивол и Бетербиев работают с разными промоутерами, существуют в параллельных вселенных, но боксерский рынок Саудовской Аравии точно в состоянии эти вселенные переплести. «Не знаю, сколько процентов, но я надеюсь, что саудиты сделают наш бой, — говорил «Известиям» Дмитиий Бивол. — Бой за абсолютного чемпиона. От меня уже ничего не зависит, если честно. Я провел бой (в конце декабря 2023-го победил Линдона Артура. — «Известия»), жив-здоров. У меня уже есть условие на этот бой (имеет в виду согласованные условия контракта. — «Известия»). Договариваться об этом бое уже не нужно. Я уже согласен на него».

Готов к объединительному поединку и Артур. «Надеюсь, этот бой случится, — заявил на пресс-конференции Бетербиев. — Тут нет какого-то сложного выбора. У меня, как и у него, чемпионские пояса. Нам нужен этот бой, и тут нет ничего личного. Это спорт, это бокс. Да, российские болельщики с удовольствием будут ждать этого боя, и одни будут болеть за меня, другие — за него. И это нормально. Я уважаю Бивола, но он не великий боец. Он владеет одним поясом, и он не может быть великим бойцом в нашем дивизионе. И я не великий боксер, и он. Мы выясним, кто является лучшим бойцом этой весовой категории. Стану ли я хорошим боксером в случае победы над Биволом (Артур часто повторяет «Я надеюсь когда-то стать хорошим боксером». — «Известия»)? Посмотрим. Мне хочется испытать эти ощущения. Мне бы не хотелось завершать карьеру без этих чувств»».

Думаю, форсировать события с этим боем и тем самым портить его точно не нужно. К тому же и Артур, и его промоутер Боб Арум уже заявили, что бой с Биволом должен пройти после Рамадана, который начнется 10 марта и продлится до 9 апреля. Это идеальный вариант и для раскрутки поединка, и для подготовки боксеров. Так что теперь о бое россиян за абсолютное чемпионство смело можно говорить с деталями и подробностями.

Автор — ​ российский спортивный менеджер, промоутер, организатор матчей профессионального бокса. Вел дела многих известных российских боксеров, в том числе чемпионов мира Александра Поветкина, Дениса Лебедева и Хабиба Аллахвердиева

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