Трубу отопления прорвало в школе в Орле из-за гидроудара на котельной
Несколько домов остались без отопления из-за гидроудара на котельной в Орле. В лицее № 40 из-за прорыва трубы кипятком залило класс.
Инцидент произошел в 909-м квартале. По словам местных жителей, проблемы с отоплением наблюдались на улицах Комсомольской, Кромской, Планерной, Саханской, Чечневой. Помимо жилых домов, без отопления остались школы и детские сады. В лицее было затоплено одно помещение, в связи с чем учеников второй смены перевели на дистанционное обучение. Об этом пишет InfoOrel.ru.
На данный момент стояк в помещении перекрыт, выполнена уборка и ведется просушка. Трубу заменят до вечера. 16 января в учреждении запланирован учебный день.
В Брянске на дистанционное обучение перевели учеников школы № 51. В выходные между вторым и третьим этажами здания произошла коммунальная авария, прорвало систему отопления. На текущий момент подача тепла восстановлена, ведется просушка пола и потолков.