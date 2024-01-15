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Politico заявила об обеспокоенности дипломатов США из-за активности КНР в Давосе

Politico: дипломаты США обеспокоены высокой активностью Китая в Давосе
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Американские дипломаты обеспокоены численностью и активностью делегации из Китая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом пишет Politico в понедельник, 15 января.

Газета отмечает, что дипломаты США настолько взволнованы, что пытаются организовать встречу госсекретаря Шатов Энтони Блинкена, который находится на ВЭФ в Швейцарии, с высокопоставленными представителями конфедерации.

По мнению авторов материала, целью переговоров станет убеждение швейцарского правительства в том, что Вашингтон «не пренебрегает» общением с Берном, в то время как Пекин якобы стремится наладить более теплые отношения с конфедерацией.

«Это происходит на фоне того, что американо-китайская напряженность снова возрастает из-за судьбы Тайваня», — уточняет газета.

Как пишет издание со ссылкой на документ о корректировки графика Блинкена, Китай направил в Швейцарию 10 государственных министров, а премьер Госсовета КНР Ли Цян, в свою очередь, проведет встречу со швейцарскими лидерами.

Со ссылкой на заявление американского посла в конфедерации Скотта Миллера указано, что госсекретарь США «произведет плохое впечатление», если «хотя бы раз не пожмет руку недавно избранному президенту Швейцарии Виоле Амхерд».

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Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.

13 января на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

Он сообщил, что намерен сохранить статус-кво в Тайваньском проливе и стремиться к диалогу вместо конфронтации. Избранный глава подчеркнул, что после вступления в должность сотрудничество с материковым Китаем будет осуществляться на основе «взаимности и достоинства».

До этого, 11 января, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Ее слова последовали после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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