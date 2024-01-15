СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Удары США и коалиции по объектам движения «Ансар Аллах» хуситов в Йемене могут лишить американского лидера Джо Байдена голосов избирателей-мусульман. Об этом 15 января сообщил журнал Newsweek со ссылкой на активистов из мусульманских общин.
Так, в публикации указывается, что действия Байдена являются еще одним гвоздем в крышку гроба его популярности среди арабского и мусульманского населения США.
«Этот удар, нанесенный без одобрения конгресса, незаконен, опасен и в конечном итоге не принесет мира, а лишь увеличит риск войны (на Ближнем Востоке — Ред.). Я думаю, многие люди обеспокоены тем, что наше правительство быстро защищает коммерческие перевозки, но не спешит защитить тысячи детей, которых убивают в Газе», — приводит журнал слова замглавы совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Эдварда Ахмеда Митчелла.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.
О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.