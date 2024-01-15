Регулярный автобусный маршрут свяжет Ялту и Мариуполь

Новый автобусный маршрут свяжет Ялту и Мариуполь. Транспорт начнет движение с 19 января.

В министерстве транспорта Крыма отметили, что маршрут будет открыт по многочисленным просьбам жителей республики и Мариуполя. В рейсы выйдут комфортабельные автобусы. Отправление из Ялты будет осуществляться ежедневно в 11:00, с автостанции «Курортная» в Симферополе — в 13:00. Также автобусы будут останавливаться в Джанкое, Геническе, Акимовке, Мелитополе, Приморске и Бердянске. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Это не первый маршрут, связывающий Крым и новые регионы России. Автобусы ездят по маршрутам Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ и другим. В конце декабря были запущены автобусы из Севастополя и Евпатории в Скадовск Херсонской области. Автобусы курсируют каждый день.