В Израиле как минимум 19 человек ранены при наезде автомобиля и нападении с ножом
По меньшей мере 19 человек получили ранения после того, как автомобиль протаранил людей, а также произошли нападения с ножом в израильском городе Раанана. Об этом 15 января сообщает портал Ynet.
Из них четыре человека получили серьезные ранения, у девяти травмы носят средний характер тяжести, у шести — легкий.
В настоящее время данные о пострадавших разнятся. По данным издания The Times of Israel, ранено 11 человек. Врачи скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили, что 66-летний мужчина получил проникающие ранения ножом средней степени тяжести, также легкие ранения получили два пешехода на улице Ха-Гарошет.
Известно, что далее машина проследовала по улице Ачуза до перекрестка с Иерусалимской дорогой и наехала на людей там, восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть 80-летняя женщина, она в критическом состоянии. Полиции Израиля удалось нейтрализовать нападающего.
Согласно первым данным полиции, инциденты произошли сразу в нескольких разных местах в Раанане, сообщается о наезде автомобиля на прохожих, а также о ножевых ранениях. Пресс-служба израильской полиции назвала инцидент «необычным» и уточняет информацию о случившемся.
Ранее, 7 января, ребенок погиб и два человека получили ранения при теракте в окрестностях Иерусалима на контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» у палестинского города Бидду. Полиция террориста нейтрализовала. Преступник пытался протаранить КПП на автомобиле. Медики сразу же начали оказывать помощь 20-летней женщине, которую сбила пытавшаяся пересечь границу машина. Также во время ЧП также при невыясненных обстоятельствах погиб палестинский ребенок — четырехлетняя девочка.
До этого, 30 ноября, во время теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девушка, сообщали местные СМИ со ссылкой на медиков. При этом издание The Jerusalem Post заявляло, что была убита 24-летняя девушка и еще восемь человек пострадали.