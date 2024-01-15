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В Малом театре завершилась церемония прощания с худруком Юрием Соломиным

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На исторической сцене Малого театра в понедельник, 15 января, завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Художественного руководителя в последний путь проводили аплодисментами, которые длились около пяти минут.

Проститься с Соломиным пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, глава СК РФ Александр Бастрыкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и многие другие.

Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский во время церемонии прощания назвал артиста скалой, о которую разбивались новомодные театральные течения. Он объяснил, что многие из этих тенденций уже забылись, а Соломин будет, «и всё это благодаря совершенно поразительному характеру».

После церемонии в Малом театре началось отпевание артиста в храме Христа Спасителя. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Последний поклон: умер Юрий Соломин
Будущий актер с детства мечтал о сцене Малого театра

11 января народный артист СССР Соломин умер на 89-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стал ряд осложнений после ишемического инсульта.

В тот же день президент России Владимир Путин выражал соболезнования родным и близким Соломина. Он назвал кончину актера тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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