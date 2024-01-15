В Польше заявили о возможном пересмотре суммы ожидаемых от ФРГ репараций
Новое правительство Польши не будет отказываться от требования выплаты военных репараций от Германии за ущерб во Второй мировой войне, но оно больше не настаивает на озвученной ранее сумме в $1,3 трлн. Об этом сообщил в понедельник, 15 января, заместитель главы польского МИДа Анджей Шейна.
Говоря о развитии отношений Варшавы и Берлина в интервью изданию Rzeczpospolita, польский замминистра иностранных дел заметил, что хоть Германия в настоящее время и является союзником и экономическим партнером Польши, Варшава не намерена забывать о своем требовании. Однако сумма выплат, озвученная предыдущей правящей партией «Право и справедливость» (PiS), может быть пересмотрена.
«Мы не привязываемся к цифрам, которые распространяет партия PiS. <…> Стоит поговорить с Германией таким образом, чтобы найти благоприятное и справедливое решение для Польши», — указал он.
Шейна напомнил, что 14 сентября 2022 года благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Польши Владислава Бартошевского в постановлении польских властей по этому вопросу появилась формулировка не о необходимости выплаты репараций Германией, а о «принятии на себя политической, исторической, юридической и финансовой ответственности за последствия Второй мировой войны».
Власти Польши в мае прошлого года заявляли, что требуют от ФРГ выплаты 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как заявил позже замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, отказ выплатить репарации Польше должен вызывать стыд в Германии.
Позднее, в ноябре, была создана парламентская группа по репарациям. Отмечалось, что она займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну. В рабочую группу вошел президент политической партии PiS Ярослав Качиньский.
При этом в самой Германии не раз отмечали, что не намерены выплачивать Польше никаких репараций. В начале января прошлого года в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.