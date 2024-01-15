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В Польше заявили о возможном пересмотре суммы ожидаемых от ФРГ репараций

МИД Польши: мы не отказываемся от репараций ФРГ, но не настаиваем на прежней сумме
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Фото: commons.wikimedia.org
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Новое правительство Польши не будет отказываться от требования выплаты военных репараций от Германии за ущерб во Второй мировой войне, но оно больше не настаивает на озвученной ранее сумме в $1,3 трлн. Об этом сообщил в понедельник, 15 января, заместитель главы польского МИДа Анджей Шейна.

Говоря о развитии отношений Варшавы и Берлина в интервью изданию Rzeczpospolita, польский замминистра иностранных дел заметил, что хоть Германия в настоящее время и является союзником и экономическим партнером Польши, Варшава не намерена забывать о своем требовании. Однако сумма выплат, озвученная предыдущей правящей партией «Право и справедливость» (PiS), может быть пересмотрена.

«Мы не привязываемся к цифрам, которые распространяет партия PiS. <…> Стоит поговорить с Германией таким образом, чтобы найти благоприятное и справедливое решение для Польши», — указал он.

Шейна напомнил, что 14 сентября 2022 года благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Польши Владислава Бартошевского в постановлении польских властей по этому вопросу появилась формулировка не о необходимости выплаты репараций Германией, а о «принятии на себя политической, исторической, юридической и финансовой ответственности за последствия Второй мировой войны».

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Власти Польши в мае прошлого года заявляли, что требуют от ФРГ выплаты 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как заявил позже замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, отказ выплатить репарации Польше должен вызывать стыд в Германии.

Позднее, в ноябре, была создана парламентская группа по репарациям. Отмечалось, что она займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну. В рабочую группу вошел президент политической партии PiS Ярослав Качиньский.

При этом в самой Германии не раз отмечали, что не намерены выплачивать Польше никаких репараций. В начале января прошлого года в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

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