В Москве таксист напал на иностранца и ограбил его на 50 тыс. рублей
В Москве таксист во время поездки напал на прибывшего из Китая мужчину и заставил того перевести на свои счета более 49 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил источник «Известий».
«Мужчина из Китая прилетел в Москву и увидел таксиста возле аэропорта. Он уточнил стоимость поездки, на что водитель сказал, что довезет его до Рублевского шоссе за 1,3 тыс. рублей», — рассказал собеседник.
Во время поездки таксист заявил, что 1,3 тыс. рублей — это цена не всей поездки, а километра пути. После этого гражданин КНР сообщил, что не намерен продолжать поездку из-за высокой стоимости.
В ответ водитель начал вести себя агрессивно, выхватил у иностранца телефон и стал требовать разблокировать гаджет. Напавший вынудил гражданина Китая войти в банковские приложения, после чего перевел оттуда 8,5 тыс. рублей на свой счет. Затем таксист схватил нож и заставил иностранца совершить еще три банковских перевода — на 14,3 тыс., 11 тыс. и 15,32 тыс. рублей.
Когда гражданин КНР выполнил все требования, водитель выгнал его из машины. Пострадавший вызывал новое такси с помощью приложения, а затем обратился в полицию.
Таким образом, ущерб от нападения составил более 49 тыс. рублей.
24 июля сообщалось, что в Ленинградской области задержан таксист, до смерти избивший пассажира в Мурине. Преступление произошло за день до этого. Погибший оказался 42-летним петербуржцем. Было установлено, что между ним и 23-летним таксистом, приехавшим из страны ближнего зарубежья, произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина скончался от полученного удара. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.