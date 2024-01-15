Самый низкий уровень безработицы в РФ зарегистрировали в Подмосковье

В Московской области зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в России. Он составляет 0,22%. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.

Сейчас в Подмосковье численность зарегистрированных безработных почти в два раза меньше по сравнению с началом 2023 года. На одного безработного в регионе приходится девять вакансий.

В ведомстве уточнили, что желающим трудоустроиться следует воспользоваться порталом «Работа в России». С помощью специальных фильтров там можно найти работу, которая будет интересна по графику, расположению, интересам и зарплатным ожиданиям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Росстате сообщили, что в России выросло число неформально работающих граждан. В III квартале 2023 года их было 14,2 млн человек — это почти каждый пятый трудящийся. За год таковых стало больше на полмиллиона.