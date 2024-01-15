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Шесть детей пострадали при столкновении легковушек в Тюменской области

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В Заводоуковске (Тюменская область) в результате столкновения легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером в воскресенье, 14 января, на улице Энергетиков. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Renault Logan, водительский стаж которой составляет девять месяцев, при обгоне автобуса выехала на встречку и врезалась в «Ладу» под управлением 42-летней автомобилистки.

Водитель иномарки везла на заднем сиденье своих четверых детей в возрасте пяти, восьми, 11 и 12 лет. Все они, как и сама автомобилистка, получили травмы. Восьмилетний мальчик был госпитализирован, пишет ИА «Ура.ру».

Также госпитализация потребовалась водителю «Лады», получившей серьезную травму. Кроме того, пострадали ее 15-летняя, 17-летний и 19-летний пассажиры.

Отмечается, что дети в Renault перевозились с нарушениями. Так, пятилетний ребенок ехал без автокресла и был пристегнут одним ремнем безопасности со своим 11-летним братом. В октябре 2023-го автомобилистка уже привлекалась за нарушение правил перевозки детей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

15 января в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за минувшие выходные на российских дорогах произошло 368 ДТП, в которых 37 человек погибли и 497 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 43 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 53 получили ранения.

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