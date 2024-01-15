Эксперты спрогнозировали поведение рубля в ближайшие дни

Рубль может продолжить укрепляться к доллару в ближайшие дни, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 15 января.

Согласно данным сайта Московской биржи, на 15:08 доллар достиг 87,6 рубля, евро — 95,9. Еще 8 января американская валюта торговалась на уровне в 91 рубль, европейская — 100.

«Существует вероятность укрепления российской валюты к доллару до 86 рублей, евро — до 94 рублей. Это зависит от того, как закроется сегодня торговый день. Для продолжения роста рубля ему необходимо закрыться выше отметки в 87,65 рубля за доллар», — сказал эксперт, прогнозируя курс нацвалюты на этой неделе.

По его словам, среди главных факторов, которые поддерживают рубль, — возобновление притока валютной выручки от экспортеров, рост цен на нефть, продажи валюты в рамках бюджетного правила Минфином.

«Важным фактором останется ситуация на Ближнем Востоке. Дестабилизация обстановки и рост угроз безопасности поставок могут вызвать новую волну ралли нефтяных котировок и укрепление рубля», — добавил Антонов.

В свою очередь, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин назвал ситуацию с российской нацвалютой достаточно противоречивой.

«Цены на нефть пошли вниз на фоне опасений по поводу будущего глобальной экономики и роста добычи вне ОПЕК+, которой стабильные цены на нефть только на пользу. На этом фоне есть риски, что из-за снижения нефтегазовых доходов правительство может ослабить национальную валюту, чтобы пополнить бюджет», — отметил он.

С другой стороны, в настоящее время Центробанк (ЦБ) РФ придерживается жесткой денежно-кредитной политики, пытаясь снизить инфляцию, напомнил экономист. По его мнению, слабый рубль не вписывается в эту линию регулятора, поэтому есть вероятность, что российская валюта будет более стабильной, чем в прошлом году.

«Скорее всего, если курс рубля снова начнет слабеть, то будут приниматься какие-то меры для его поддержки, вплоть до усиления контроля движения капитала. Курс 110–120 рублей за доллар явно не соответствует цели ЦБ РФ снизить инфляцию до 5–6% к концу года. Да и в целом слабый рубль не особо сейчас нужен российской экономике», — заключил Антонов.

Ранее, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024-го. Они уточнили, что основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы.