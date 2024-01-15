«Известия» показали разбор завалов на месте сгоревшего склада Wildberries

В Санкт-Петербурге осуществляется разбор завалов после крупного пожара на складе компании Wildberries в Шушарах. Видео с места в понедельник, 15 января, показал корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

На представленных им кадрах можно увидеть, что здание склада выгорело практически полностью. По словам рабочих, ликвидация последствий пожара началась накануне вечером. В настоящий момент к ней дополнительно привлекли экскаватор.

Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. В результате пострадали два человека.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. При этом сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Тушение пожара заняло более суток. Так, по состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах. Кроме того, компания долгое время не могла связаться с работавшими на складе сотрудниками. По последним данным, в настоящий момент устанавливают связь с 12 из них.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).