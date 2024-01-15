Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка – 2024»
Офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса «Мисс Америка – 2024», сообщил 14 января телеканал CNN.
«Мэдисон Марш, 22-летняя младший лейтенант ВВС США <…> выиграла конкурс «Мисс Америка – 2024» в Орландо, штат Флорида», — сказано в сообщении.
Девушка стала первой в истории действующим офицером ВВС США, завоевавшей титул «Мисс Америка».
Всего в конкурсе участвовало по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия.
В заключительной части 11 женщин соревновались в четырех конкурсных раундах — проход в украшенной стразами одежде, обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в бальном платье.
В конкурсе талантов Марш рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет.
В ноябре победу в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 23-летняя участница от Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон. В конкурсе принимали участие девушки из 84 стран.