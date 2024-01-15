Старинный дом выставили на продажу в Тамбове
В Тамбове продается очередной объект культурного наследия. Здание, расположенное по адресу улица Советская, 67, продают за 1 рубль. Это нежилой двухэтажный дом площадью 174,4 кв. м. Он требует капитального ремонта.
Как поясняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», по условиям конкурса покупатель обязан восстановить объект до 31 декабря 2026 года. Земельный участок сдается в аренду за 1 рубль в год.
Здание является объектом культурного наследия, расположено в исторической части города на линии застройки Советской улицы. Дом выходит на нее главным фасадом. Его построили во второй половине XIX века. С приходом советской власти доходный дом национализировали, а в 1993 году признали ОКН. Сооружение построено в духе провинциального модерна.
Агентство напоминает, что в Тамбове должны выставить на продажу еще один аварийный дом, и тоже объект культурного наследия. Это усадьба тамбовского мещанина Игната Степанова на улице Коммунальной.