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На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года

На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года

Минэнерго Украины: зафиксировано рекордное обледенение проводов с 1945 года
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Фото: ТАСС/Эрик Романенк
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Обледенение проводов, которое привело к обесточиванию 44 населенных пунктов на Украине, стало рекордным с 1945 года. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в понедельник, 15 января.

«Из-за непогоды на Украине обесточены 44 населенных пункта. Самая сложная ситуация на Кировоградщине. Там более суток без напряжения 30 населенных пунктов, всего — почти 2,5 тыс. потребителей», — сказано в Telegram-канале украинского министерства.

Как указано, причиной обесточивания стал гололед на линиях электропередачи диаметром 60–89 мм. Отмечается, что подобные величины с 1945 года не фиксировались.

В минэнерго Украины уточнили, что ситуация с восстановлением электроснабжения осложняется необходимостью ставить линии под охранное напряжение, которая была вызвана кражами проводов обесточенных линий.

Темные дела: почему украинская энергетика никогда не восстановится
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Ранее, 9 января, украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что уровень потребления электроэнергии в стране достиг рекордного пика с начала отопительного сезона. Там призвали граждан экономнее расходовать энергию. В компании отметили, что специалисты делают всё возможное, чтобы избежать дефицита электричества и не применять аварийную помощь от энергосистем других стран.

До этого, 7 января, директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о предстоящих перебоях в работе электричества на Украине из-за морозов. Он сообщил, что дефицит электроэнергии неизбежен даже при условии ее импорта.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 20 декабря заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу.

Также в начале декабря премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме государства наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество.

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