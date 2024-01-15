Польша предложила разместить в стране войска Германии для усиления востока НАТО
Польша согласна разместить войска Германии на территории страны в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом 15 января заявил замглавы польского МИДа Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
«Любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — отметил он.
По его словам, Германия является надежным партнером для Польши, поэтому страна и согласилась на размещение немецких войск.
На данный момент в стране находится около 10 тыс. солдат НАТО.
Ранее, 11 января, в Польшу из Чехии прибыли более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников, а также три чешских вертолета Ми-17. Одной из главных целей чешского подразделения заявлено укрепление восточного фланга НАТО.
18 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении в прибалтийской республике немецких военнослужащих. Согласно подписанной Берлином и Вильнюсом соответствующей дорожной карте, с 2025 года в Литве будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ.
При этом журналист Торстен Юнгхольт указал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».