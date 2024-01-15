Туристы оставили в Казани в новогодние праздники более 900 млн рублей
В Казани в новогодние праздники туристы потратили по картам порядка 916 млн рублей. При этом 86% этой суммы приходится на траты туристов из регионов, а 14% — на траты туристов из муниципалитетов Татарстана. Об этом рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова.
По ее сведениям, чаще всего в Казань приезжали из Москвы, Башкирии, Ульяновской области, Марий Эл и Чувашии. Всего же в столице республики за период новогодних каникул побывали представители 83 регионов РФ, пишет ИА «Татар-информ».
О росте туризма в регионах России 23 ноября сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, значительный рост наблюдается в сегменте горнолыжного туризма, в частности на курорты Приэльбрусья.
Еще в июне Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.