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Туристы оставили в Казани в новогодние праздники более 900 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Казани в новогодние праздники туристы потратили по картам порядка 916 млн рублей. При этом 86% этой суммы приходится на траты туристов из регионов, а 14% — на траты туристов из муниципалитетов Татарстана. Об этом рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова.

По ее сведениям, чаще всего в Казань приезжали из Москвы, Башкирии, Ульяновской области, Марий Эл и Чувашии. Всего же в столице республики за период новогодних каникул побывали представители 83 регионов РФ, пишет ИА «Татар-информ».

О росте туризма в регионах России 23 ноября сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, значительный рост наблюдается в сегменте горнолыжного туризма, в частности на курорты Приэльбрусья.

Еще в июне Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

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