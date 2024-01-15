Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии

Правительство Германии не должно отменять субсидии для фермеров, так как в противном случае «протесты продолжатся и усилятся». Об этом 15 января заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

«Министр финансов [Кристиан] Линднер должен использовать свое сегодняшнее выступление перед фермерами, чтобы объявить о полной отмене сокращений в сельском хозяйстве. Если федеральное правительство упустит эту возможность, протесты продолжатся и расширятся», — сказала она.

Ранее в этот день протестующие фермеры призвали к новым выборам в Германии, так как хотят «лучшего правительства». Всего перед Бранденбургскими воротами собралось около 5,4 тыс. транспортных средствах, включая около 4 тыс. тракторов.

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Канцлер Олаф Шольц в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.