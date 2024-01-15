Хозяин собаки под Новосибирском заплатит 22 тыс. рублей пострадавшей

Карасукский районный суд в Новосибирской области назначил штраф хозяину агрессивной собаки за то, что та покусала ребенка. 20 тыс. рублей взыскали в счет компенсации морального вреда и еще 2 тыс. рублей — на лечение.

Как уточняет VN.ru, инцидент произошел на одной из улиц Карасука. В результате нападения собаки девочка получила травму голени. Кроме того, в пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что, кроме телесных повреждений, ребенок получил нравственные страдания.

Владельца животного обвинили в нарушении требований закона «Об ответственном обращении с животными». В суд обратился районный прокурор. Он потребовал взыскать с хозяина собаки деньги, чтобы компенсировать моральный ущерб и затраченные на лечение средства. Это требование суд удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту нападения стаи собак на школьника.