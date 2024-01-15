Международную ледовую переправу открыли в Амурской области
Одну международную ледовую переправу и две муниципальные допустили к эксплуатации на территории Амурской области. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает региональный главк МЧС.
Две переправы открылись в Шимановском округе через реку Зею. Одна из низ находится между селами Ураловка и Кухтерин Луг, вторая — в черте села Чагоян.
На территории Михайловского района взята на контроль международная ледовая переправа. Она обеспечивает перевозки через реку Амур между приграничными населенными пунктами Поярково и китайским Сюнькэ, пишет Амурская служба новостей.
Как отмечает ИА PriamurMedia, всего по состоянию на 15 января в регионе действует 16 ледовых переправ.
Ранее в январе сообщалось, что в Хабаровском крае заработала одна из самых протяженных ледовых переправ в регионе, которая пролегает через реку Амур. Она соединяет город Амурск с селом Вознесенским в Амурском районе.