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Шесть раз отключали свет в Томске из-за сильного ветра

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В Томске устраняют последствия сильного ветра. Штормовое предупреждение было объявлено на 14–15 января. Ожидалось, что скорость ветра может достигать 27 м/с.

Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на городскую администрацию, в городе упали два дерева, два дорожных знака и оконная рама. Также на окраинах произошло шесть аварийных отключений электроэнергии: в поселках Кузовлево и Нижний Склад, а также в микрорайоне Степановка. В общей сложности на пульт дежурного в связи с усилением ветра поступило 39 сообщений от местных жителей.

Ремонтные бригады оперативно занимались устранением неполадок сразу же после получения сигналов. Таким образом, электроснабжение по всем адресам к утру было восстановлено. Упавшие деревья также уже убрали, а поврежденные дорожные знаки обещают установить на места в ближайшее время.

Из-за сложных метеусловий самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в Томске 14 января. По данным транспортной прокуратуры, из-за сильного ветра Boeing-737, выполнявший вечерний рейс из Москвы, ушел на запасной аэродром в Новосибирске.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что на этой неделе в Москве выпадет примерно 30–40% от месячной нормы осадков. Он отметил, что жителей столичного региона с 15 по 21 января ожидает мягкая и снежная зимняя погода, снежный покров подрастет на 5–8 см.

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